Wettbewerb: Landwirtin mit Unternehmergeist gesucht

Welche Frau hat in ihrem landwirtschaftlichen Betrieb neue Einnahmequellen erschlossen? Vorschläge können noch bis 9. Mai eingereicht werden.

Bäuerinnen, die mit Ideenreichtum, Mut und Geschick neue Tätigkeitsfelder und zusätzliche Einkommensquellen für ihre landwirtschaftlichen Betriebe erschlossen haben, können sich ab sofort für den Wettbewerb „Bäuerin als Unternehmerin des Jahres 2022“ bewerben.

Der Wettbewerb, der heuer sein 20-jähriges Jubiläum feiert, steht diesmal unter dem Motto „Bäuerinnen als Unternehmerinnen – kreativ und zukunftsorientiert“. Eine Fachjury wird im Sommer über die eingereichten Bewerbungen beraten und die Preisträgerinnen bestimmen. Neben der vorgestellten Idee und deren Vorbildfunktion werden auch unternehmerische Kriterien und die Wirkung im ländlichen Raum berücksichtigt. Die Auszeichnung der Siegerinnen findet im Herbst bei einem Festakt statt.

Insgesamt werden bis zu drei Staats-Ehrenpreise mit einem Preisgeld in Höhe von 2500 Euro und bis zu zwei Sonderpreise mit jeweils 1000 Euro verliehen. In diesem Jahr wird zusätzlich ein Sonderpreis für Bäuerinnen ausgelobt, die mit ihrem Unternehmen einen besonderen Beitrag zur kulturellen Vielfalt in ihrer Region leisten.

Weitere Informationen sowie die Bewerbungsunterlagen sind online unter www.landwirtschaft.bayern.de/unternehmerin einsehbar. Die Bewerbung muss bis 9. Mai digital über die oben genannte Seite des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten eingegangen sein. Für weitere Auskünfte stehen am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ingolstadt-Pfaffenhofen Andrea Kellermann (08441/867-1703, andrea.kellermann@aelf-ip.bayern.de) und Christine Schwarzmeier (0841/3109-2320, christine.schwarzmeier@aelf-ip.bayern.de) zur Verfügung. (nr)