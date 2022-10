Wettbewerb: Gewerbeverband Donaumoos sucht kreative Köpfe

Der Gewerbeverband Donaumoos veranstaltet anlässlich seines 25-jährigen Bestehens einen Kreativwettbewerb. Worum es dabei geht, wer mitmachen kann und welche Preise es zu gewinnen gibt.

Anlässlich seines 25-jährigen Bestehens veranstaltet der Gewerbeverband Donaumoos einen Kreativwettbewerb und lädt dazu kreative Teams zum Mitmachen ein. Vereine, Schulklassen, Kindergartengruppen, eine Gruppe von besten Freunden oder Familien – alle Teams ab vier Personen aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen können bei dem Wettbewerb mitmachen.

Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Es geht darum, sich etwas Witziges, aber vielleicht auch etwas Nachdenkliches zum Thema „25“ einfallen zu lassen. Das kann ein Bild sein, ein Lied, eine Collage, ein Foto, ein Video oder eine andere Art der Darstellung – alles ist möglich. Die besten eingesendeten Beiträge werden prämiert. Zu gewinnen gibt es:

Hauptpreis: 250 Euro in bar

Zweiter Preis: Ein Fotoshooting im Wert vom 150 Euro bei Fotografie Hammerer in Karlshuld

Dritter Preis: Ein Getränkegutschein im Wert vom 100 bei Donaumoos Getränke Glöckl für die nächste Feier

Abgabeschluss ist Dienstag, 15. November, entweder per E-Mail an info@donaumoos.de oder persönlich bei Fotografie Hammerer, Am Kreuzweg 10, in Karlshuld

Die Teilnahmebedingungen sind wie folgt:

Ein Mitglied des teilnehmenden Teams muss seinen ersten Wohnsitz im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen haben.

Das eingereichte Werk muss kurz erklärt werden, sprich: Welchen Bezug hat es zur Zahl „25“?

Die abgebildeten Personen müssen sich schriftlich mit der Veröffentlichung des eingereichten Werkes sowohl online als auch in Printmedien einverstanden erklären.

Eine Barauszahlung des zweiten und dritten Preises ist nicht möglich. Die Bekanntgabe der Gewinner des Wettbewerbs erfolgt am 20. November. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. (AZ)