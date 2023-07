Wie elektrisch fahren die Menschen in der Region Neuburg?

Plus Immer mehr Menschen in der Region fahren elektrisch, die Infrastruktur zum Laden wächst kontinuierlich. Doch eine echte Verkehrswende ist das noch lange nicht. Ein Überblick.

Ein Blick in die Zulassungszahlen lassen keine Zweifel: Immer mehr Menschen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen fahren ein E-Auto. Dennoch ist die Region von einer echten Verkehrswende noch weit entfernt. Das zeigen nicht nur die Zahlen der Zulassungsstelle, sondern bestätigen auch die Stimmen aus dem Autohandel. Bei der Ladeinfrastruktur gibt es ebenfalls noch Nachholbedarf.

Fast 67.000 Autos sind im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen zugelassen. Die meisten fahren mit einem Verbrennungsmotor. Etwa jedes 50. Fahrzeug, das auf den hiesigen Straßen unterwegs ist, wird rein elektrisch betrieben. Doch zu den 1249 Elektrofahrzeugen gehören rein statistisch auch Motorräder und Lkw. Mit der Quote liegt der Landkreis voll im bundesweiten Durchschnitt. Laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) fährt in Deutschland jedes 50. Auto mit Strom.