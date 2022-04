Wie es um die Inklusion im Landkreis steht

Gibt es in Neuburg-Schrobenhausen genügend Angebote für Menschen mit Behinderung? Diese Frage soll demnächst aufgearbeitet werden.

Auf Anregung des Grünen-Kreisrats Joachim Siegl, der auch Inklusionsreferent ist, soll sich der Landkreis mehr als bisher um Menschen mit Behinderungen kümmern. Dabei geht es nicht um die Behindertenhilfe an sich, denn das ist Aufgabe des Bezirks. Vielmehr sollen seiner Meinung nach Strukturen geschaffen werden, die sich mit der Daseinsvorsorge und den Lebensverhältnissen von Menschen mit Behinderungen beschäftigen. Immerhin betrifft das in Neuburg-Schrobenhausen fast 13.500 unmittelbar betroffene Bürgerinnen und Bürger.

Aktuell gibt es im Landkreis kein grundlegendes Konzept, das sich speziell mit der Inklusion auseinandersetzt. Nichtsdestotrotz gibt es bereits unterschiedlichste Angebote, die sich auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen ausrichten – angefangen von Kindergärten und Schulen mit einem Inklusionsschwerpunkt, über die Lebenshilfe-Werkstätten oder die offenen Hilfen bis hin zu Vereinsaktivitäten und privaten Initiativen wie „Handicap – na und?“. Geht es nach Joachim Siegl, sollen künftig alle Einzelbestrebungen in ein Gesamtkonzept münden.

Das Problem an der Sache: Ohne zusätzliches Personal lässt sich diese Idee nicht umsetzen. Im Gremium kamen die Mitglieder deshalb überein, dass man angesichts der angespannten Haushaltslage nichts überstürzen sollte. Denn im Landkreis gebe es schon eine Vielzahl von guten Diensten, allerdings fehle es an einer Vernetzung untereinander. Der Vorschlag von Seniorenreferentin Mini Forster-Hüttlinger fand am Ende Zustimmung bei allen Kreisräten: Die Verwaltung soll in einem ersten Schritt zusammen mit den Inklusionsreferenten aus den Gemeinden eine Bestandsanalyse machen und eventuelle Lücken hinsichtlich der Inklusion eruieren.