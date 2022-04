Wo sich Senioren im Raum Neuburg beraten lassen können

Haushaltshilfen, finanzielle Unterstützung oder Behördenangelegenheiten – Seniorinnen und Senioren können sich kostenlos mit ihren Fragen an das Landratsamt wenden.

Wenn es um das Thema Pflege geht, dann werden Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis (und darüber hinaus) seit mehr als zehn Jahren von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Pflegestützpunkts beraten. Jetzt kommt ein weiteres, kostenloses Beratungsangebot für Seniorinnen und Senioren dazu.

Die Seniorenberatung im Geriatriezentrum Neuburg ist Anlaufstelle für all jene, die Fragen rund um das Thema Älterwerden haben. Da geht es etwa um Überlegungen, wie man möglichst lange zuhause wohnen kann und welche Unterstützung es dabei gibt. Oder, wie es Birgit Bittl formuliert: Lösungen zu finden, damit Senioren ihren Alltag bewältigen können. Die 35-Jährige ist neu am Landratsamt und wurde extra für die Seniorenberatung eingestellt. Darüber hinaus bietet sie aber auch Hilfe an, wenn sich ältere Menschen einsam und allein fühlen oder in schwierigen Lebenssituationen stecken und deshalb psychosoziale Betreuung brauchen. Auch ehrenamtliche Angebote oder Begegnungsmöglichkeiten gehen ins Repertoire der Beratungsstelle.

Die Seniorenberatungsstelle in Neuburg ist im Geriatriezentrum zu finden

Die Gespräche können entweder in den eigenen vier Wänden, in der Gemeinde oder in den Räumen im Geriatriezentrum stattfinden. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass sich Bürgerinnen und Bürger mit allen Anliegen rund um das Thema Leben im Alter an die Beratungsstelle wenden können. Entweder können die Mitarbeiter direkt helfen – oder aber sie vermitteln an die passenden Fachdienste.

Weil Senioren selbst mitunter ihre Lage nicht richtig einschätzen oder keine Beratung in Anspruch nehmen möchten, appelliert Sachgebietsleiter Christian Kutz an Nachbarn und Bürgermeister, sich im Bedarfsfall ebenfalls zu melden.

Kontakt: Die Seniorenberatung befindet sich im Geriatriezentrum Neuburg (Erdgeschoss, neben dem Pflegestützpunkt). Telefon 08431/57-543 oder Mail an seniorenarbeit@neuburg-schrobenhausen.de.