Wo Sie sich im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen impfen lassen können

Im Januar gibt es in Neuburg und Schrobenhausen an den Wochenenden spezielle Impftermine für Kinder unter zwölf Jahren.

Die mobilen Impfteams des BRK bieten in den kommenden Wochen in fast allen Gemeinden im Landkreis terminlose Impfungen an. Für Kinder gibt es eigene Termine.

Die mobilen Impfteams des BRK-Kreisverbandes im Landkreis NeuburgSchrobenhausen sind unterwegs und bieten Corona-Schutzimpfungen ohne vorherige Terminvereinbarung an. Dafür stehen nun auch extra Termine für unter Zwölf- bis Fünfjährige zur Verfügung. Kinderimpfungen können zudem auch in den Impfzentren in Neuburg (Monheimer Straße 66) und Schrobenhausen (Rinderhofer Breite 11) gemacht werden. Ein Erziehungsberechtigter muss anwesend sein. Die mobilen Impfteams bieten Erst-, Zweit- und Auffrischungs- sowie Kinderimpfungen an. Eine Terminvereinbarung ist nicht möglich. Verimpft wird bei Kindern unter Zwölf der Impfstoff von Biontech. Ältere erhalten vornehmlich den Impfstoff von Moderna und, sofern verfügbar, von Biontech. Um einen raschen Ablauf vor Ort zu ermöglichen und Wartezeiten zu verkürzen, werden die Impfwilligen gebeten, zum Impftermin alle vorhandenen Unterlagen der bisher erfolgten Corona-Schutzimpfung sowie den Impfausweis und den Personalausweis mitzubringen. In den drei Impfstunden sind etwa 70 Impfungen möglich. Um Wartezeiten zu vermeiden, werden vor Ort jeweils zum Impfstart Nummern vergeben. Sollten die Kapazitäten überschritten werden, kann es sein, dass nicht alle Impfwilligen berücksichtigt werden können. Aufgrund der bisher großen Nachfrage bietet das BRK in fast allen Gemeinden im Landkreis in den nächsten Wochen Folgetermine an: Impfungen für Jugendliche (12-17 Jahre) und Erwachsene: Burgheim : Montag, 27. Dezember, 17-20 Uhr, Neue Turnhalle in der Schulgasse 4

: Montag, 27. Dezember, 17-20 Uhr, Neue Turnhalle in der Schulgasse 4 Rohrenfels : Dienstag, 28. Dezember, 17-20 Uhr, St.-Martin-Heim in Wagenhofen

: Dienstag, 28. Dezember, 17-20 Uhr, St.-Martin-Heim in Karlshuld : Mittwoch, 29. Dezember, 17-20 Uhr, Schulturnhalle

: Mittwoch, 29. Dezember, 17-20 Uhr, Schulturnhalle Karlskron : Donnerstag, 30. Dezember, 17-20 Uhr, Schule in der Bürgermeister-Stoll-Straße

: Donnerstag, 30. Dezember, 17-20 Uhr, in der Oberhausen : Donnerstag, 6. Januar, 17-20 Uhr, Am Balgfeld 4

: Donnerstag, 6. Januar, 17-20 Uhr, Am Balgfeld 4 Aresing : Freitag, 7. Januar, 17-20 Uhr, St.-Martin-Straße 6

: Freitag, 7. Januar, 17-20 Uhr, St.-Martin-Straße 6 Bergheim : Montag, 10. Januar, 17-20 Uhr, Schulstraße 9

: Montag, 10. Januar, 17-20 Uhr, Schulstraße 9 Berg im Gau: Donnerstag, 13. Januar, 17-20 Uhr, Hauptstraße 8

Ehekirchen : Freitag, 14. Januar, 17-20 Uhr, Mehrzweckhalle der Schule

: Freitag, 14. Januar, 17-20 Uhr, Mehrzweckhalle der Brunnen: Montag, 17. Januar, 17-20 Uhr, Ingolstädter Straße 4

4 Stengelheim: Donnerstag, 20. Januar, 17-20 Uhr, Feuerwehrhaus in der Neuburger Straße 10

Gachenbach : Freitag, 21. Januar, 17-20 Uhr, Feuerwehrhaus Peutenhausen in der Oberen Ortsstraße 14

: Freitag, 21. Januar, 17-20 Uhr, Feuerwehrhaus Peutenhausen in der Oberen Ortsstraße 14 Waidhofen : Montag, 24. Januar, 17-20 Uhr, Schulstraße 11

: Montag, 24. Januar, 17-20 Uhr, Schulstraße 11 Rennertshofen : Donnerstag, 27. Januar, 17-20 Uhr, Feuerwehrhaus in der Monheimer Straße 24

: Donnerstag, 27. Januar, 17-20 Uhr, Feuerwehrhaus in der 24 Weichering : Freitag, 28. Januar, 17-20 Uhr, Schule Impfungen für Kinder (5-11 Jahre) in Neuburg: Boxenstall in der Altstadt Samstag, 8. Januar, 14-19 Uhr

Samstag, 15. Januar, 14-19 Uhr

Samstag, 22. Januar, 14-19 Uhr

Samstag, 29. Januar, 14-19 Uhr in Schrobenhausen: BRK-Bildungszentrum im Högenauerweg 11 Sonntag, 9. Januar, 14-19 Uhr

Sonntag, 16. Januar, 14-19 Uhr

Sonntag, 23. Januar, 14-19 Uhr

Sonntag, 30. Januar, 14-19 Uhr

