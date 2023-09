Neuburg-Schrobenhausen

Wo Studenten aus dem Raum Neuburg in München eine Bleibe finden

Der mächtige Bau in der Theresienstraße in München wird vom Neuburger Studienseminar geführt. 96 Studenten und Studentinnen wohnen dort in Apartements.

Plus Im Balde-Haus in München bringt das Studienseminar 96 Studierende aus Neuburg und der Region unter. Dort gibt es „cooles Studentenleben“ direkt neben der Uni.

„Jeden Tag melden sich Interessenten, auch aus den USA.“ Die jungen Leute, die beim Neuburger Studienseminar anrufen, wollen eine Wohnung – nicht in Neuburg, sondern in München. Dort führt das Seminar in der Theresienstraße mit dem Balde-Haus eine Unterkunft für 96 Studenten und Studentinnen. Die Apartments sind sehr begehrt.

Deshalb gibt es eine lange Warteliste. „Wir tun, was wir können“, betont Seminarvorstand Anton Haberer. In den Semesterferien ziehen einige Absolventen aus und einige Erstsemester ein. Zuletzt wechselten neun Zimmer die Bewohner. Zum Zug kommen bevorzugt junge Neuburger und Landkreisbewohner. So sieht es die Satzung des Seminars vor. Die Stiftung sieht ihren Zweck grundsätzlich in der Bildung und Förderung der jungen Generation.

