Wo werden im Landkreis Maibäume aufgestellt?

Nach zwei Jahren finden in vielen Orten wieder Feste statt. Wir sammeln die Termine und veröffentlichen sie.

Alles neu macht der Mai, heißt es in einem Sprichwort. Das trifft in diesem Jahr in besonderer Weise zu, denn nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause werden in vielen Orten im Landkreis zum 1. Mai wieder Maibäume aufgestellt. Es sind die Feuerwehrvereine, die diese Tradition wach halten. Sie holen die Bäume aus dem Wald, schmücken sie und krönen das Ergebnis mit einem Fest rund um den Maibaum.

Wer einen Maibaum aufstellt, darf sich gerne bei der Neuburger Rundschau melden. Wir sammeln die Termine und veröffentlichen sie zeitnah. Darüber hinaus können die Vereine gerne ein Foto ihres Maibaums schicken (bitte bis spätestens 2. Mai, 12 Uhr). Kontakt: redaktion@neuburger-rundschau.de, Betreff: Maibaum. (nr)