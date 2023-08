Wohnberatung im Landkreis sucht ehrenamtliche Unterstützung

Die Wohnberatungsstelle im Landkreis berät Bürger unter anderem bei der barrierefreien Gestaltung des vertrauten Wohnumfelds. Nun werden Helfer gesucht.

Viele Menschen wünschen sich möglichst lange und auch selbstständig Zuhause wohnen bleiben zu können. Doch was ist, wenn sich die persönliche Bedarfssituation, etwa aufgrund einer Erkrankung oder Behinderung auf einmal ändert und eine entsprechende Ausstattung fehlt? Wenn sich in den eigenen vier Wänden plötzlich unüberwindbare Barrieren und verschiedene Gefahrenpunkte auftun? Die Wohnberatung des Landratsamtes Neuburg-Schrobenhausen setzt hier an und berät die Bürgerinnen und Bürger zur barrierefreien Gestaltung ihres vertrauten Wohnumfelds und zu Möglichkeiten finanzieller Unterstützung.

Das Angebot richtet sich vor allem an Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung, Angehörige und Personen, die für ein barrierefreies Zuhause vorsorgen möchten. Die Beratung geht von kleineren Maßnahmen, wie dem Beseitigen von Stolperfallen, Anbringen von Haltegriffen oder Betterhöhungen bis hin zu Umbaumaßnahmen im Eingangsbereich oder Bad.

Seit Oktober vergangenen Jahres gibt es die Wohnberatungsstelle am Landratsamt, die hauptamtlich von Sozialpädagogin Natascha Klenk in Zusammenarbeit mit ihrer Kollegin Daniela Schläfer und dem Sachgebietsleiter Christian Kutz betreut wird. Das Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales gefördert. Als ergänzende Unterstützung werden nun ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gesucht. Diese sollten Freude an der Kommunikation mit der Zielgruppe mitbringen und bereit sein, den privaten Pkw (Fahrkosten werden rückerstattet) für die Einsätze zu nutzen.

Wohnberatung im Kreis Neuburg-Schrobenhausen sucht Ehrenamtliche

Die Aufgaben der ehrenamtlichen Wohnberaterinnen und Wohnberater werden je nach eigenen Interessen und Fähigkeiten individuell abgestimmt. Mögliche Aufgaben sind zum Beispiel mit älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern aus der Heimatgemeinde ins Gespräch zu kommen und auf das Thema Wohnen im Alter und mit Behinderung aufmerksam zu machen. Als erste Ansprechperson vor Ort können die ehrenamtlich Engagierten allgemeine Informationen vermitteln und etwa bei der Beantragung finanzieller Hilfen unterstützen. Ein weiterer möglicher Aufgabenbereich ist beispielsweise das Mitwirken bei der Öffentlichkeitsarbeit, etwa an einem Stand bei einer Messe.

Der zeitliche Umfang der Tätigkeit richtet sich nach den Wünschen und Möglichkeiten der ehrenamtlichen Wohnberaterinnen und Wohnberater. Die fachliche Anleitung und Betreuung erfolgt durch Natascha Klenk, die als „Wohnberaterin für Ältere und Menschen mit Teilhabeeinschränkungen“ zertifiziert ist. Außerdem erhalten die ehrenamtlich Mitarbeitenden eine kostenfreie viertägige Einführungsschulung, die von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungsanpassung angeboten wird.

Lesen Sie dazu auch

Wer Interesse an einem ehrenamtlichen Engagement hat, meldet sich bis zum 31. August bei Natascha Klenk telefonisch unter 08431/57-539 oder per E-Mail an wohnberatung@neuburg-schrobenhausen.de. Daraufhin werden Pakete mit Informationen rund um Wohnberatung an alle Interessenten verschickt. Darin enthalten ist auch eine Einladung zu einer Informationsveranstaltung, die Ende September stattfindet. Darauf folgen persönliche Gespräche, die dem gegenseitigen Findungsprozess dienen. Die Aufnahme der ehrenamtlichen Tätigkeit kann voraussichtlich ab Ende dieses Jahres erfolgen. (AZ)