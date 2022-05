Wohnung für Kriegsflüchtlinge - "aber nur an Blondine mit Kind“

Plus Dem Landratsamt wurden bislang über 300 Wohnungen für ukrainische Flüchtlinge angeboten. Warum nicht alle Offerten infrage kommen und Rückmeldungen manchmal etwas länger dauern.

Manchmal kann sich auch Andreas Korn ein Schmunzeln nicht verkneifen – und das, obwohl der Grund seiner Arbeit alles andere als zum Lachen ist. Der Gruppenleiter für zentrale Unterbringung am Landratsamt kümmert sich um die Wohnungen und Häuser, die Bürgerinnen und Bürger ukrainischen Kriegsflüchtlingen zur Verfügung stellen möchten. 320 Angebote sind seit Ausbruch des Krieges bei der Kreisbehörde eingegangen. Noch sind längst nicht alle vermittelt. Und mindestens 50 von ihnen sind bereits von vorne herein ausgeschieden, weil die Bedingungen einfach nicht passten.