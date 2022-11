Wohnung gekündigt – und jetzt? Wie eine Beratungsstelle aus Neuburg hilft

Plus Katrin Pfeiffer kümmert sich im Landkreis um Menschen, denen die Obdachlosigkeit droht. Mit welchen Fällen sie es zu tun hat und warum ihre Arbeit eingestellt werden könnte.

Die Kündigung der Wohnung lag bereits auf dem Tisch. Der Mann sollte ausziehen – "weil es bei mir riecht", sagte er Katrin Pfeiffer am Telefon. Die Sozialpädagogin, die beim Caritas-Kreisverband die "Fachstelle zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit" betreut, setzte sich ins Auto und fuhr zu der Wohnung – wo ihr zunächst der Atem stockte. Der Mann war zweifelsohne völlig überfordert – mit sich, seinem Leben und der Wohnung erst recht. Es war offenkundig, dass er Hilfe benötigte – und zwar nicht nur beim Entmüllen der Zimmer. Es sind Fälle wie diese, mit denen Katrin Pfeiffer zu tun hat. Sie hilft, wenn Menschen die Obdachlosigkeit droht. Und das kommt häufiger vor, als man vielleicht denkt.