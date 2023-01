Work-Life-Balance: Immer mehr Menschen wollen weniger arbeiten

Plus Im Landkreis konnten im vergangenen Jahr im Schnitt zwei Drittel der offenen Stellen nicht besetzt werden. Das hat auch mit der Motivation der Arbeitskräfte zu tun.

Dem Arbeitsmarkt stehen immer weniger Beschäftigte zur Verfügung - das ist das Fazit, das die Agentur für Arbeit für den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen zieht. "Wir tun uns zunehmend schwer, Stellen zu besetzen", sagt Peter Kundinger und belegt dies anhand von Zahlen. Rund 1250 offene Stellen waren sowohl 2021 als auch 2022 der Arbeitsagentur gemeldet worden. 2021 konnte davon die Hälfte besetzt werden. 2022 jedoch fand sich für über 800 Stellen kein passender Arbeitnehmer.