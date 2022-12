Zeugen gesucht: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Pöttmes und Klingsmoos wird ein Fahrradfahrer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Auf der Staatsstraße 2049 zwischen Pöttmes und Klingsmoos hat sich am 14. Dezember um etwa 14.50 Uhr ein Unfall ereignet. Das teilte die Polizei mit. Ein 18-jähriger Mann aus Klingsmoos fuhr auf dem Radweg, welcher parallel zur Staatsstraße 2049 zwischen Pöttmes und Klingsmoos (Gemeinde Königsmoos) verläuft. Der junge Mann radelte in Richtung Klingsmoos. Auf Höhe der Schützengesellschaft kam aus bisher unbekannten Gründen ein graues Auto von der Fahrbahn ab, fuhr auf den Radweg und erfasste mit seiner Front den Radfahrer. Der graue Pkw blieb zum Teil auf dem Radweg und mit einem Teil im angrenzenden Feld stehen. Der Radfahrer und der Autofahrer unterhielten sich kurz an der Unfallstelle. Der Autofahrer erkundigte sich nach einem Schaden am Fahrrad. Zu diesem Zeitpunkt gab der Radfahrer an, dass sein Rad nicht beschädigt sei.

Beide Männer verabschiedeten sich, ohne ihre Personalien auszutauschen. Im Laufe des Tages traten bei dem Radfahrer Schmerzen auf, welche den jungen Klingsmooser veranlassten, einen Arzt aufzusuchen. Dieser attestierte ihm unter andem eine Prellung des rechten Knies und eine HWS Prellung. Das Fahrrad wurde laut Polizei durch den Unfall doch beschädigt. Am Rad war der Rahmen verzogen, die Schaltung war defekt, und die Gabel wurde durch den Anstoß verbogen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 750 Euro.

Das Kennzeichen des grauen Autos ist ebenso nicht bekannt. Wer kann Angaben zum Fahrzeug und seinen Fahrer machen? Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei Schrobenhausen unter 08252/89750 entgegen. Bei der Polizei Neuburg kann man sich unter 08431/6711-0 melden. (AZ)