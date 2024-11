Zeugen gesucht: Mehrere Randalierer an Halloween unterwegs

Mehrere Beschwerden während der Halloweennacht sind bei der Neuburger und der Schrobenhausener Polizei eingegangen. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich um Hausfriedensbruch und Sachbeschädigungen.

Am 31. Oktober im Zeitraum zwischen 18.20 Uhr und 20.20 Uhr, kam es am Grünen Bug in Neuburg zu einer Sachbeschädigung durch Jugendliche. Durch Anwohner konnte im Tatzeitraum ein Tritt gegen die Haustür wahrgenommen werden. Anschließend lief eine größere Gruppe unbekannter Jugendlicher davon. Bei einer Überprüfung am Haus wurden dann Schäden an der Haustür und Briefkasten festgestellt. Zudem war die Fassade durch geworfene Eier verunreinigt worden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 1000 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen.

Halloweenschäden in Neuburg: Jugendliche Vandalen am Werk

Zwischen 20.30 Uhr und 21 Uhr trieben drei Jugendliche im Alter von etwa 13 bis 16 Jahren ihr Unwesen in Langenmosen. Einer der Jugendlichen kletterte über den Zaun eines Einfamilienhauses in der Schrobenhausener Straße, nahm einen auf einer Treppenstufe abgestellten Keramikkürbis an sich und warf diesen auf den Gehweg, sodass dieser zerstört wurde. Die Jugendlichen, die halloweentypisch verkleidet waren und kurze schwarze Jacken trugen, konnten unerkannt entkommen. Wer Hinweise zur Identität der Jugendlichen geben kann, wird gebeten sich an die zuständige Polizeiinspektion Schrobenhausen zu wenden.

In der späteren Halloweennacht gegen 3.15 Uhr wurden mehrere Eier gegen die Hauswand und die Balkontüre eines Hauses in der Sonnenstraße in Schrobenhausen/Mühlried geworfen. Ob es dadurch zu einem Schaden gekommen ist oder ob „lediglich“ ein hoher Arbeitsaufwand für die Hausbewohner zur Beseitigung der Eier von der Hauswand entstanden ist, war zum Zeitpunkt der Aufnahme des Sachverhalts durch die Polizei noch nicht bekannt. Wer Hinweise zu den Identitäten der Eierwerfern geben kann, wird gebeten sich an die zuständige Polizeiinspektion Schrobenhausen zu wenden. (AZ)