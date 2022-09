Neuburg-Schrobenhausen

18:30 Uhr

Ziel: Bildungs- und Gesundheitsregion Neuburg-Schrobenhausen

Plus Seit 2019 ist Peter von der Grün Landrat . Für ihn bedeutet dies „Halbzeit“. Was hat er in seinen ersten dreieinhalb Jahren erreicht und was will er noch erreichen? Eine Zwischenbilanz seiner Amtszeit, die nicht ohne Kritik ablief und eine Ankündigung für 2026.

Von Manfred Rinke

Die Pandemie mit all ihren Folgen auch für den Landkreis, die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, daneben das ewige Thema Donaumoos-Entwicklung oder die Zukunft der Krankenhäuser und nun auch noch die Energiekrise: Dreieinhalb bewegte Jahre liegen hinter Peter von der Grün, seit er 2019 Landrat wurde. Für ihn bedeutet dies Halbzeit seiner Amtsperiode, die außerturnusmäßig nicht sechs, sondern sieben Jahre läuft. Gelegenheit, um eine Zwischenbilanz zu ziehen.

