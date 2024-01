Zukunfts-Quiz der NR: Das ist die Prognose für 2024 im Raum Neuburg

Wie wird das Jahr 2024? Das hat die NR zwischen den Jahren ihre Leser gefragt. Jetzt haben wir die Antworten ausgewertet und klare Trends erkannt.

Das Jahr 2024 ist bisher nur wenige Wochen alt, und es ist spannend, welche Ereignisse und Entscheidungen das Leben in diesem neuen Jahr beeinflussen werden. Um die Jahreswende hat die Redaktion mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, den Blick in die lokale Glaskugel geworfen. Die Neuburger Rundschau hat dazu aufgerufen, zehn Fragen zu beantworten. Ja oder Nein war die Auswahl für bestimmte anstehende Ereignisse, Termine oder Entwicklungen. 38 Personen haben den Coupon aus der Zeitung ausgeschnitten und haben damit Ende des Jahres Chance auf einen Überraschungsgewinn. Auch im Netz wurde fleißig abgestimmt, und so haben insgesamt 278 Personen die Fragen zur Zukunft der Region beantwortet. Jetzt haben wir alles ausgewertet und präsentieren Ihnen nun die Trends. Was wird werden?

1. Sagt die Regierung von Oberbayern "Ja" zur Donaubrücke? Es ist das elementare Verkehrsprojekt für Neuburg und beschäftigt die Bürgerinnen und Bürger seit wohl mehr als 30 Jahren. 2024 wird wohl eine grundsätzliche Entscheidung im Planfeststellungsverfahren fallen. Doch die Menschen sind skeptisch und nur 27 Prozent glauben, dass die Regierung den Weg für weitere Planungen freigibt.

2. Gibt es für den Klosterwirt einen neuen Pächter? Das Gasthaus im Herzen der Gemeinde Karlshuld war ein Treffpunkt und bei den Gästen sehr beliebt. Doch nach fünf Jahren war Schluss und es läuft ein Insolvenzverfahren. Erst dann kann wohl ein neuer Pächter gesucht werden. Dass das gelingt, glauben allerdings 70 Prozent der Teilnehmer.

3. Findet das Donauschwimmen mit Eis auf der Donau statt? 1985 bibberten die Teilnehmer des eiskalten Bades in der Donau bei minus zehn Grad, und auch 2016 schwammen auf der Donau Eisschollen. Dass es dieses Mal wieder passieren wird, glauben aber nur 28 Prozent.

4. Kostet der klassische Glühwein 2024 in Neuburg im Schnitt fünf Euro? Dass alles immer teurer wird, kann jedermann täglich an der Supermarktkasse oder im Gasthaus erleben. Dass die Preise auch am Weihnachtsmarkt anziehen werden, glauben 64 Prozent derjenigen, die sich an unserer Prognose beteiligt haben.

5. Gibt es im Fall "Helmut Strigl" eine neue Spur? Die wenigsten glauben daran, dass im laufenden Jahr ein wegweisender Hinweis den mysteriösen Vermisstenfall lösen wird. 16 Prozent haben aber die Hoffnung nicht aufgegeben und haben "Ja" angekreuzt.

6. Zieht der ERCI wieder ins Finale ein? Zuletzt waren die Ingolstädter 2023 im Finale der deutschen Eishockey-Liga gegen Redbull München gescheitert. Dass sie es in diesem Jahr wieder so weit bringen werden und die Chance auf den Meistertitel haben, davon gehen 39 Prozent aus.

7. Endet die Chlorung des Neuburger Leitungswassers? Seit mehreren Jahren ist das ein leidiges Thema in der Ottheinrichstadt. Nach wie vor wird das Wasser aus der Leitung mit Chlor versetzt, damit der Keim „Pseudomonas aeruginosa“ sich nicht weiterverbreitet. Also kaufen die Menschen Wasserflaschen oder trinken das Wasser mit Chlor. Dass diese Maßnahme 2024 ausläuft, davon sind gut die Hälfte der Stimmenabgeber überzeugt, nämlich 54 Prozent.

8. Schafft es ein Neuburger wieder in ein TV-Format? "Bauer sucht Frau" oder "Bares für Rares" – immer mal wieder schaffen es Bürgerinnen oder Bürger aus der Region ins Fernsehen. Vielleicht auch 2024? "Ja" sagen auf diese Frage 54 Prozent.

9. Gibt es 2024 wieder einen Geschwaderball? Das gesellschaftliche Ereignis in einer Halle des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg direkt an der Startbahn hat ein ganz besonderes Flair. Doch gab es keinen Geschwaderball mehr. Dieses Jahr ist die Entscheidung bisher nicht gefallen. 73 Prozent aber gehen davon aus, dass das beliebte Event wieder stattfindet.

10. Wird der Radweg an der Augsburger-Unterführung wieder zurückgebaut? Das glauben die wenigsten der Menschen, die für uns ihre Prognose abgegeben haben. 68 Prozent glauben, dass alles so bleibt, wie es derzeit ist.