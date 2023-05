Zwei Autos stoßen auf der B16 bei Hagau frontal zusammen

Auf der B16 bei Hagau stoßen zwei Autofahrer zusammen. Beide kommen verletzt ins Krankenhaus. Die B16 ist in der Folge gesperrt.

Auf der B16 hat sich am Mittwochnachmittag auf Höhe Hagau ein Unfall mit zwei Fahrzeugen ereignet. Laut Angaben der Polizei war gegen kurz vor 15 Uhr eine 73-jährige Frau aus Ingolstadt auf der B16 aus Neuburg kommend in Richtung Ingolstadt unterwegs und wollte nach links Richtung Hagau abbiegen. Hierbei übersah sie nach ersten Erkenntnissen einen entgegenkommenden 52-jährigen Mann, der in Richtung Neuburg fuhr. Die beiden Audis stießen im Kreuzungsbereich zusammen.

Unfall auf B16 bei Hagau: Zwei Personen verletzt

Dabei wurden der Mann mittelschwer und die Fahrerin leicht verletzt. Die Feuerwehr band auslaufende Betriebsstoffe ab, übernahm die Sicherstellung des Brandschutzes und verkehrsleitende Maßnahmen. Im Einsatz waren die Feuerwehren Weichering und Lichtenau mit gut 30 Kräften. Auch die Wehr aus Hagau sowie die Berufsfeuerwehr Ingolstadt wurden alarmiert, diese konnten jedoch wieder abrücken. Infolge des Unfalls war die B16 zwischen Weichering und Hagau gesperrt, gerade in Richtung Neuburg staute sich der abgeleitete Verkehr. (ands)