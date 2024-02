Zwei Jahre Krieg in der Ukraine: Fakten zur Lage in der Region Neuburg

Plus Millionen Menschen sind seit Februar 2022 aus der Ukraine geflohen. Rund tausend von ihnen erreichten den Kreis Neuburg-Schrobenhausen. Eine Bestandsaufnahme.

Der 24. Februar vor zwei Jahren hat die Welt verändert. Russland hat die Ukraine überfallen und überzieht seitdem das komplette Land mit einem grausamen Krieg. Die Menschen fliehen aus ihrer Heimat und suchen Schutz in Europa. Nur wenige Wochen dauert es, bis 2022 die Flüchtlingswelle auch in den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen schwappt. Zeit für eine Zwischenbilanz nach 24 Monaten.

Wie viele Geflüchtete leben derzeit im Landkreis?