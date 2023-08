Zwei Warnungen: Wetterdienst erwartet Unwetter und Hitze im Raum Neuburg

Der Deutsche Wetterdienst spricht für den Sonntagabend im Raum Neuburg eine Gewitterwarnung aus. Auch für Montag besteht eine amtliche Wetterwarnung.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern am frühen Sonntagabend in der Region. Im Rahmen einer amtlichen Unwetterwarnung für den Kreis Neuburg-Schrobenhausen heißt es, dass bis 18 Uhr heftiger Starkregen mit hohen Niederschlagsmengen in kurzer Zeit, schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 90 Stundenkilometer sowie Hagel mit Korngrößen um drei Zentimeter zu erwarten seien.

Gewitter- und Hitzewarnung des Deutschen Wetterdienstes für Raum Neuburg

Auch am Montag spricht der Wetterdienst eine amtliche Warnung für die gesamte Region rund um Neuburg und Ingolstadt aus, dann für Hitze. Es sei eine starke Wärmebelastung zu erwarten, die für alte und pflegebedürftige Menschen gefährlich werden könnte, heißt es. (AZ)