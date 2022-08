Neuburg-Schrobenhausen

vor 48 Min.

Zweite Woche NeuSobPolis: Das sind die Abfahrtszeiten der Busse

Die Kinderspielstadt NeuSobPolis startet am Montag, 29. August, in die zweite Woche an der Grund- und Mittelschule in Burgheim. Zu diesen Zeiten fahren die Busshuttle.