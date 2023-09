Schrobenhausener Kreishallenbad öffnet wieder für alle – und wird teurer

Plus Der Samstag wird gestrichen. „Das tut mir weh“, sagt Landrat Peter von der Grün in der Sitzung des Werkausschusses. Die Eintrittsgebühr steigt von 3,50 auf fünf Euro.

Nach den Neuburger Stadtwerken erhöht auch der Landkreis die Eintrittsgebühren für sein Hallenbad in Schrobenhausen. Drei Stunden kosten künftig fünf Euro (bisher 3,50), ermäßigt drei Euro (zwei). Der Eintritt für die Sauna steigt von elf auf 15 Euro für drei Stunden und auf 20 für vier Stunden.

Die Kreisräte im Werkausschuss nahmen die neuen Gebührensätze ohne Gegenstimme an. Der Kreis rechnet mit rund 40.000 Euro Mehreinnahmen, erreicht aber dennoch nur 22 Prozent Kostendeckung. Bei voller Kostendeckung müsste man 16 Euro Eintritt für das Bad und 21 Euro für die Sauna verlangen. „Die letzte Erhöhung liegt zehn Jahre zurück“, so Kreisbetriebschefin Mathilde Hagl, man müsse entsprechend der allgemeinen Kostensteigerung regelmäßig anpassen.