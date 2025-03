Rückzug von Peter von der Grün: Mehr Selbstmitleid als ehrliche Analyse

Die Art und Weise, wie Peter von der Grün sein Ende verkündet, steht sinnbildlich für seine Amtszeit als Landrat. Am frühen Mittwochabend, gegen 18 Uhr, verschickt er eine schriftliche Mitteilung an die Presse. Telefonische Rückfragen dazu wimmelt er ab. Einmal mehr zeigt sich: Das offene Kommunizieren und die Arbeit mit der Öffentlichkeit waren nie von der Grüns Stärke. Auch deshalb bekam er in den vergangenen Jahren massiven Gegenwind.

