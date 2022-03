Schüler des Neuburger Descartes-Gymnasiums üben sich im Programmieren

Schüler des Descartes-Gymnasiums in Neuburg beschäftigen sich mit einem Robotik-Projekt und Programmiersprache für Computer. Gefördert wird das Ganze von MINT.

In diesem Jahr gestaltete sich die Situation im Wahlkurs „Jugend forscht“, der am Descartes-Gymnasium in Neuburg von den drei Lehrkräften Markus Helldobler, Thorsten Hirschmann und Bernhard Schnepf betreut wird, wegen der Corona-Pandemie recht schwierig. Schon kurz nach Schuljahresbeginn musste der Wahlunterricht teilweise leider wieder entfallen. Infolgedessen und aufgrund anderer Schwierigkeiten bei neuen Projekten hat es diesmal leider keine der Gruppen geschafft, am Regionalwettbewerb für Jugend forscht / Schüler experimentieren teilzunehmen.

Erfreulicherweise ist aber im Bereich Programmieren und Robotik ein kleiner Neustart gelungen. Zusammen mit 13 Schülerinnen und Schülern der Klassen 5b und 5c hat Markus Helldobler in der Zeit, in der der Wahlunterricht für gemischte Klassen entfallen musste, in zwei getrennten Gruppen mit der Programmiersprache Scratch weitergearbeitet.

Diese wurde eigens für Kinder und Jugendliche entwickelt. Durch die grafische Anordnung von Programmblöcken können mit Scratch Programme entwickelt werden. Durch eine Erweiterung in Scratch ist es außerdem vereinfacht möglich, diverse Roboter-Typen zu programmieren.

Neuburger Gymnasiasten üben sich im Programmieren

Somit konnten die „Jufos“, wie die Nachwuchsjungforscher auch gerne genannt werden, die Grundlagen für das Robotik-Projekt schaffen. Hierzu haben Sie im ersten Halbjahr damit begonnen, unter Anleitung eigene Spiele zu programmieren. Dabei konnten Sie bereits wichtige Arbeitsschritte und Regeln beim Programmieren erlernen.

Für den nun kommenden Robotik-Teil des Projekts wurde das Descartes-Gymnasium von den MINTmachern der Initiative Regionalmanagement Region Ingolstadt e. V. unterstützt. Ohne die großzügige Förderung wäre die Beschaffung der programmierbaren Robotik-Sets nicht möglich gewesen.

Umso mehr freuen sich die Schülerinnen und Schüler sehr, nun nach dem Halbjahreswechsel und dem Einstieg in die Programmierung endlich mit dem Bau und der Programmierung der Roboter beginnen zu können. (nr)