Schüler erhalten Blick hinter die Kulissen des Neuburger Geschwaders

Nicht Flieger-Latein, sondern Flieger-Englisch war Thema beim Besuch der Fachschaft Englisch der FOSBOS beim Neuburger Luftwaffengeschwader.

Wer kennt das Kürzel nicht? Asap, die Abkürzung für „as soon as possible“, bedeutet übersetzt so viel wie „schnellstmöglich, rasch“. Weniger bekannt dürfte allerdings sein, dass diese Abkürzung vom US-Militär kommt, vor allem in der Militärfliegerei gebräuchlich ist und auch von Kampfpiloten der Luftwaffe genutzt wird. Diese und viele andere interessante Informationen konnte die Fachschaft Englisch der FOSBOS Neuburg gemeinsam mit Schulleiter Matthias Fischer beim Taktischen Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg erfahren.

Der ehemalige Kampfpilot und Oberstleutnant Berthold Eibisch, der jetzt als Ausbilder im Eurofighter Simulator am Flugplatz Neuburg arbeitet, führte die Fachschaft während der Fortbildung zum Thema „Kommunikation unter Kampfpiloten im internationalen Luftraum“ durch ein abwechslungsreiches Programm.

Schüler der FOS Neuburg besuchen Luftwaffengeschwader

Im Notfall haben Piloten keine Zeit, „lange um den heißen Brei herumzureden“, wie Eibisch betonte. Daher arbeiten sie mit englischen Abkürzungen. Nato-weit gibt es sogenannte „Joint Brevity Words“, die von allen Piloten verwendet werden. Nach dem Erhalt der Befehle, antworten die Besatzungen beispielsweise mit „Wilco“ (I will comply), was so viel bedeutet wie: „Ich habe ihre letzte Meldung verstanden und werde entsprechend handeln." Mithilfe von „Brevity Words“ werden durch kurze Anweisungen auch ganze Programmabläufe gestartet, die der Pilot automatisch abarbeitet.

Nach der Einführung ging es weiter mit einer simulierten Luftkampfszene, in der die Fachschaftsmitglieder miterleben konnten, wie die Kommunikation im Ernstfall aussehen kann. Im dritten Teil der Veranstaltung konnten dann die Simulatoren besichtigt werden, an denen Kampfpiloten der Luftwaffe unterschiedlichste Situationen in der Luft üben können. Am Schluss waren sich alle einig, dass „Brevity Words“ bestimmt auch im Englischunterricht der FOSBOS Neuburg Anwendung finden werden, zum Beispiel „Ziplip“, was bedeutet: Alle im Sprechfunk beteiligten Stationen werden um sofortige Ruhe gebeten, es müssen kritische und wichtige Anweisungen weitergegeben werden - bestens verwendbar natürlich auch im Klassenzimmer.