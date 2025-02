Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Neuburg spenden an die Stiftung für Neuburger

Es hat sich fast schon zur Tradition entwickelt, dass die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Neuburg am Valentinstag gegen eine kleine Spende für einen guten Zweck Rosen an ihre Mitschüler schicken können. Nach Abzug aller Kosten und dem Aufrunden aus der Klassenkasse konnte die Klasse 9cM, die gemeinsam mit ihrem Klassenlehrer und Konrektor Philipp Voitle die Aktion organisierte, nun insgesamt eine Spende von 150 € vergeben. Klassensprecher Linus Seewald meinte: „Wir haben uns für die Stiftung für Neuburger entschieden, weil wir deren Arbeit sehr wichtig finden und auch weil wir etwas zurückgeben wollten.“ Die Stiftung für Neuburger unterstützt die Mittelschule Neuburg schon länger, sei es wie zuletzt bei der Finanzierung eines Theaterstückes gegen Mobbing oder auch individuell in Not geratene Schüler und deren Familien. Stiftungsrat Ernst Kaltenstadler freute sich sichtlich über die Spende. „Es freut mich, dass hier Kinder und Jugendliche Geld für uns gesammelt haben, das ist eine sehr liebe Geste.“ Für Denis Rekin (9cM) steht fest: „Auch im nächsten Februar wollen wir wieder Rosen an unsere Mitschüler senden und damit ein regionales Projekt unterstützen.“

