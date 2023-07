Neuburg

vor 19 Min.

Schulabschluss in Neuburg: Bestnoten für die FOS/BOS Neuburg

Plus Stimmungsvoller Abschluss mit Musik für 231 Absolventen. Direktorin Anja Heßlinger wechselt jetzt nach Donauwörth. Im September startet der Zweig „Gesundheit“.

Von Winfried Rein Artikel anhören Shape

FOS und BOS bleiben in der Beliebtheitsskala der Neuburger Schulen weit oben. 231 Absolventinnen und Absolventen der Berufs- und Fachoberschulen nahmen am Freitag in einer stimmungsvollen Feier ihre Abschlusszeugnisse entgegen. Und natürlich war es wieder ein „starker Jahrgang“, wie FOS-Chefin Anja Heßlinger herausstellte. Auch sie steht vor einem Abschied von der Neuburger Schule, denn sie wechselt als neue Leiterin und Oberstudiendirektorin zur FOS/BOS nach Donauwörth.

Im Schloßfestkostüm unter sengender Sonne gratulierte Landrat Peter von der Grün den Abiturienten und Abiturientinnen zum Abschluss mit „tollen Ergebnissen“. Der Landrat sieht erstklassige Berufschancen in der Region und empfahl gleichzeitig – in Erinnerung an sein Auslandsjahr in Seattle – „geht hinaus in die Welt“. Nicole Seichter schloss sich für den Elternbeirat an, stets Neues zu wagen und auf weitere „Zertifizierungen“ vorbereitet zu sein. „Verkauft euch nicht unter Wert“, rief SMV-Sprecher Andreas Braun seinen Mitschülern in einer markanten Ansprache zu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen