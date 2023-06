Schulabschluss in Neuburg: Jetzt wird im Hofgarten gefeiert

Am Dienstag haben mit der Wirtschaftsschule die Abschluss-Feiern im Neuburger Hofgarten begonnen. In den kommenden Tagen folgen weitere Schulen.

Mit der Wirtschaftsschule haben am Dienstag die ersten Abschlussschüler am Neuburger Hofgarten gefeiert. Als Ansprechpartner und Begleiter auf Augenhöhe waren neben dem Jugendparlament das Juze-Team, der Ordnungsdienst und das Bürgerhaus Ostend vor Ort. Die Freibrezen und die Getränke kamen gut an, heißt es in einer Mitteilung des Jugendparlaments. Gleichzeitig wurde die Werbetrommel für die zentrale School-out-Party „River Beats“ am Freitag, 28. Juli, am Skaterpark Neuburg gerührt.

Schulabschlussfeiern im Neuburger Hofgarten

Als Resümee ist positiv festzuhalten, dass am Dienstag - bis zum Nachmittag - „im Rahmen“ gefeiert wurde, heißt es. Am Mittwoch haben die Schülerinnen der Maria-Ward-Realschule Ihren letzten Prüfungstag. Am Freitag komplettieren die Paul-Winter-Realschule zusammen mit der Mittelschule das Ende der schriftlichen Abschlussprüfungen 2023. Am Stand des Jugendparlaments haben sich die beteiligten Akteure aufgestellt: (von links) Jugendreferent Roland Habermeier, Florian Maul (Jupa), Alma Hamzic (Jupa), Lucas Klein Paredes (Jupa), Guido Büttner (KJR), Lisa Hagn (Juze), Marek Hajduczek (Bürgerhaus) und Tommy Jacobsen (Juze). Text: AZ/Foto: Jugendparlament Neuburg