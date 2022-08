Neuburg

17:34 Uhr

Nach nur vier Monaten: Ukrainer macht seinen Quali in Neuburg

Maksym Pokhylko hat nach nur vier Monaten in Deutschland seinen qualifizierenden Abschluss an der Mittelschule Neuburg geschafft. Auf dem Bild ist er mit seinem Klassenlehrer Philipp Voitle und der Schulleiterin Anne Graf zu sehen.

Plus Maksym Pokhylko ist Anfang März nach Neuburg gekommen und schon jetzt hat er seinen qualifizierenden Abschluss mit einem Schnitt von 1,8 in der Tasche.

Von Laura Gastl

Mathe-Abschlussprüfung an der Mittelschule in Neuburg. In den Köpfen der Schülerinnen und Schüler schwirren Zahlen und Formeln umher, auf den Tischen Zirkel und Geodreiecke. Nur auf einem liegt zusätzlich ein zweisprachiges Wörterbuch, Deutsch-Russisch. Es ist der Tisch von Maksym Pokhylko.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen