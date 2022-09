Schulanfang: Ein großer Tag für 1000 ABC-Schützen in Neuburg

Plus Der Schulanfang bringt für Kinder aufregende Neuheiten. „Die Schule ist schön“, versprechen Rektor und Oberbürgermeister. Bei einer Schule gibt es einen regelrechten Run.

„Wir freuen uns euch zu sehen, jetzt werdet ihr zur Schule gehen.“ Mit einem fröhlichen Willkommenslied begrüßten die Viertklässler der Ostendschule ihre neuen Freunde mit den Schultüten. Sie gehören zu den knapp 1000 ABC-Schützen, die am Dienstag in einen aufregenden neuen Lebensabschnitt gestartet sind.