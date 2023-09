Neuburg

Schulanfang in Neuburg: Das müssen Eltern und Schüler wissen

In der kommenden Woche startet wieder die Schule - hier die Grundschule im Englischen Garten in Neuburg.

Die großen Ferien neigen sich dem Ende zu, die Schule startet wieder. Diese Regelungen gelten an den städtischen Einrichtungen in Neuburg am ersten Schultag.

Die großen Ferien neigen sich langsam dem Ende zu. Der Unterricht an den Neuburger Grundschulen und der Mittelschule beginnt am Dienstag, 12. September. Für die einzelnen Schulen gilt laut Mitteilung der Stadt folgende Regelung: Schulanfang in Neuburg: Infos, Uhrzeiten, Unterrichtsschluss Grundschule im Englischen Garten Die Schulanfänger sollen sich in Begleitung der Erziehungsberechtigten auf dem Hof vor der Schule einfinden. Um 8.30 Uhr Gruppe 1 und 10 Uhr Gruppe 2. Über die Gruppen werden die Eltern einzeln informiert. Die Schüler der Klassen 2 und 4 gehen direkt in ihr bekanntes Klassenzimmer. Die Schüler der 3. Klassen werden bei ihrem alten Klassenzimmer von der neuen Lehrkraft abgeholt. Unterrichtsschluss für die Klassen 2 bis 4 ist um 11.20 Uhr.

Grundschule Am Schwalbanger Die Schulanfänger sollen sich in Begleitung der Erziehungsberechtigten um 9 Uhr in der Aula der Schule einfinden. Der erste Schultag endet dann um 11 Uhr. Die Schüler der Klassen 2 bis 4 finden sich um 8 Uhr in der Aula der Schule zur Klasseneinteilung ein. Unterrichtsschluss für die Klassen 2 bis 4 ist um 11.25 Uhr.

Grundschule Neuburg-Ost Die Schulanfänger sollen sich in Begleitung der Erziehungsberechtigten um 9 Uhr in der Aula an der Berliner Straße einfinden. Schulende ist am ersten Schultag um 11 Uhr. Die Schüler der Klassen 2 bis 4 finden sich um 8 Uhr vor der Aula, bei schlechtem Wetter in der Aula zur Klasseneinteilung ein. Unterrichtsschluss für die Klassen 2 bis 4 ist um 11.15 Uhr.

Mittelschule Neuburg Die Schülerinnen und Schüler finden sich um 7.45 Uhr vor den Schulgebäuden der Mittelschule ein. Dort erfolgt die Klasseneinteilung. (AZ)

