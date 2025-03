Schule wird zur Partylocation

Traumberufe – unter diesem Motto fand die Faschingsdisco der Mittelschule Neuburg, geplant von Lehrerinnen und Lehrern zusammen mit der Schulsozialarbeit, statt. Schon beim Betreten der geschmückten Aula stieg einem der Duft von frischem Popcorn in die Nase. Neben dem Popcorn-Stand wurde Essen und Getränke von der Praxisklasse angeboten. Kurz nach 16 Uhr füllte sich die Aula u.a. mit Medizinern, Polizisten, Fußballern, Bürokauffrauen, Versicherungsmaklern, Malern und vielen mehr. Zur Musik von DJ Stefan Kaltenegger wurde gelacht, getanzt und ausgiebig gefeiert. Durch den Abend führten Alicia Beyer und Silas Wetzlaff. Auch die Schulband heizte die Stimmung an, bevor der Laufsteg für die Kostümpräsenation der „Kleinen“ freigemacht wurde. Die erste Etappe der Faschingsgaudi wurde mit dem Besuch der Burgfunken beendet, die auch heuer manches Staunen unter dem jungen Publikum hervorriefen. Für die höheren Klassen legte sich die Schulband nochmals richtig ins Zeug und brachte die Stimmung unter allen Anwesenden zum Beben. Im Anschluss folgte das alljährliche Highlight: die Wahl von Ms. und Mr. Mittelschule, die mit rund 40 Bewerbungen in diesem Jahr Rekorde brach. Nach der Präsentation auf dem Laufsteg und der Bewertung durch die Jury, bestehend aus drei Lehrern, dem Konrektor Philipp Voitle sowie dem Schülersprecher, warteten die Bewerber schon angespannt auf das Ergebnis. Durch das gemeinsame Kostüm als Model und Fotografin wurden erstmalig zwei Schülerinnen zur Ms. Mittelschule gewählt. Alzbeta Knotkova und Kata Nagy aus der 10aM überzeugten in allen Punkten. Unter den männlichen Bewerbern setzte sich der als Feuerwehrmann aufgetretene Dominic Bombek aus der 8c durch und wurde bei der Verkündung lautstark bejubelt. Im Anschluss drehte „DJ Kalti“ noch einmal so richtig auf, sodass Lehrer und Schüler gemeinsam die Tanzfläche stürmten. Ein besonderer Dank gilt den Sponsoren, dem Freundeskreis der Mittelschule Neuburg, der Blumenscheune und der Bäckerei Kaltenstadler.

