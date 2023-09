Schulstart an der Maria-Ward-Realschule

Die Maria-Ward-Realschule freut sich über vier Eingangsklassen mit 98 Schülerinnen und Schülern, davon sind 35 Schüler, also über ein Drittel Jungs jetzt in der Jahrgangsstufe. Insgesamt besuchen ab dem neuen Schuljahr 505 Schülerinnen und Schüler die 18 Klassen der Schule. Verstärkung gab es auch vonseiten der Lehrerschaft und des pädagogischen Personals. Gemeinsam mit Tamara Pösl freut sich die Schulleiterin auf das 25-jährige Dienstjubiläum. Die Schulgemeinschaft hat seit diesem Jahr 40 Lehrkräfte, zehn Instrumentallehrkräfte, drei pädagogische Mitarbeiterinnen im Ganztag, zwei Sekretärinnen und einen Hausmeister. Neu im Team sind Andreas Stegmeier (IT), Kerstin Arzberger (päd. Mitarbeiterin in den AFRA-Klassen), Lukas Lautenbacher (Musik), Peter Leveringhaus (Deutsch/Englisch), Alexander Schlegel (Instrumental: Akkordeon/ Klavier) und Alisa Lämmerhirt (Deutsch/Geschichte). Nicht auf dem Bild ist Daniel Regler, der neue Lehrer für Sport männlich.