Neuburg

vor 17 Min.

Schutz der Zauneidechse oder mehr Parkplätze am Neuburger Bahnhof?

Die Pendlerparkplätze am Neuburger Bahnhof sollen erweitert werden. Doch vor Ort leben die gefährdeten Zauneidechsen.

Plus Für die Erweiterung der Pendlerparkplätze am Neuburger Bahnhof muss die Stadt ein kleines Reptil umsiedeln. Es geht um mindestens 24 Eidechsen.

Von Winfried Rein

Die Stadt Neuburg will 80 neue Pendlerparkplätze am Bahnhof schaffen. Doch einer Erweiterung der Parkflächen Richtung Augsburger Unterführung steht „Lacerta agilis“ entgegen. Das ist der wissenschaftliche Name der Zauneidechse.

Das kleine Reptil ist seltener geworden und steht in Bayern auf der Roten Liste der gefährdeten Arten. Die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt verlangt deshalb umfangreiche Vorkehrungen beim Parkplatzbau. Elf Stellplätze würden wegfallen. Das akzeptierten Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und die Stadträte im Bauausschuss nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

