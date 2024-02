Neuburg

Schwarz ist Trumpf: Verjüngungskur für den CSU-Ball

Mit dem CSU-Ball endet traditionell die Ball-Saison in Neuburg. Dieses Jahr waren bei "Schwarz ist Trumpf" deutlich mehr und jüngere Gäste, als in den Jahren zuvor.

Plus Seit über 40 Jahren gibt es den "Schwarz ist Trumpf"-Ball in Neuburg. Jetzt war es an der Zeit, das Konzept zu überdenken. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen.

Von Claudia Stegmann

Es war, als hätte jemand den Staub weggepustet und die verdeckte Goldlackierung aufpoliert. "Die Nacht. Die Stadt. Der Ball." - mit diesem Slogan in goldenen Lettern hatte die CSU dieses Jahr zu ihrem Schwarz-Weiß-Ball eingeladen. Das ist ein Statement, das klingt selbstbewusst. Und so sollte es auch sein. Die CSU hat sich selbst eine Verjüngungskur verschrieben, der etwas in die Jahre gekommene Ball sollte frischer werden, wieder mehr junges Publikum anziehen. Und das ist dem Organisationsteam auch gelungen. Über 220 Gäste konnten die Kreisvorsitzenden Matthias Enghuber und Benjamin Machel am Samstag im Kolpinghaus begrüßen - und damit deutlich mehr als noch vergangenes Jahr.

Ein neues Konzept muss her - darin waren sich die Verantwortlichen des Balls einig. "Schwarz ist Trumpf" hatte über vier Jahrzehnte hinweg viele Stammgäste angezogen, die mit dem Ball älter geworden waren. Der Nachwuchs jedoch fehlte. Die Wende wurde nun dieses Jahr eingeläutet. Junge CSU-Mitglieder wie etwa Franziska Mayr oder Caroline Gmehling rührten die Werbetrommel in ihrem Umfeld und nutzten Social-Media-Kanäle, um neues Publikum zu erreichen. Bei dieser Gelegenheit räumten sie mit einem Missverständnis auf, das es vereinzelt offenbar gab. "Man muss kein CSU-Mitglied sein, um auf den Ball zu gehen", betonte Franziska Mayr.

