Schwarze Komödie "Adams Äpfel" im Neuburger Stadttheater zu sehen

Im Rahmen der Starken Stücke ist im Neuburger Stadttheater eine moderne Hiobsgeschichte zu sehen. Um welches Stück es sich handelt und was die Zuschauer und Zuschauerinnen erwartet.

Adams Äpfel – eine moderne Hiobsgeschichte ist eine Produktion der Moreth Company. Konstantin Moreth, freischaffender Regisseur und Schauspieler bringt diese schwarze Komödie mit seinen Schauspielerkollegen, Stefan Murr, Michael A. Grimm und Markus Brandl, alle durch das Fernsehen bestens bekannt, im Neuburger Stadttheater auf die Bühne. Premiere ist am kommenden Montag, 7. Februar 2022 um 20 Uhr sein, eine zweite Vorstellung folgt am Dienstag, den 8. Februar ebenso um 20 Uhr.

Zum Inhalt:

Es gibt keine schlechten Menschen - das ist die feste Überzeugung des Dorfpfarrers Ivan, der mit grenzenlosem Optimismus die Resozialisierung von Straftätern in seiner Gemeinde betreibt. In seinem Hort der Nächstenliebe tummeln sich ziemlich aussichtslose Fälle: der kleptomanische Gunnar, Khalid, der gerne Tankstellen überfällt und wahllos auf Menschen schießt, die schwangere Alkoholikerin Sarah. Zu dieser illustren Truppe stößt Adam, ein gewalttätiger Neonazi.

Ivan lässt nichts unversucht, ihn mit seiner ungetrübten Zuversicht wieder auf den rechten Weg zurückzubringen, doch Adam hat für das Weltbild des Pfarrers kein Verständnis. Ivans verbissene Gutmütigkeit treibt den rohen Adam in den Wahnsinn. Als er Adams sarkastisch formuliertes Vorhaben, als Rehabilitations-Maßnahme einen Apfelkuchen zu backen, wörtlich nimmt, entspinnt sich ein Machtkampf von biblischem Ausmaß.

"Adams Äpfel" der Moreth Company ist im Neuburger Stadttheater zu sehen

Nach und nach deckt der missmutige Schützling die ungeheuren Abgründe auf, die Ivans Lebensgeschichte birgt und die dieser beharrlich verdrängt. Eine Tour de Force durch ein Fegefeuer der Lebenslügen beginnt, in deren Lauf Gott selbst seine Hände im Spiel zu haben scheint, indem er Ivan Hiob gleich immer wieder schwerste Prüfungen auferlegt. Doch auch Adam wird gefordert, sein eigenes Weltbild zurechtzurücken.

Die aberwitzige Groteske des dänischen Filmregisseurs Anders Thomas Jensen gewann zahlreiche Preise und Auszeichnungen. Adams Äpfel ist sowohl profundes Mysterienspiel als auch schwarze Komödie über den schmalen Grat zwischen Glauben und Fanatismus, über die Macht der Selbsttäuschung und nicht zuletzt über die Erlösung durch Apfelkuchen.

Karten sind erhältlich in der Tourist-Information unter 08431/55400 oder per Mail über tourist@neuburg-donau.de oder an der Abendkasse von 19 bis 20 Uhr. Aktuell gilt im Theater die 2G-Plus-Regelung. Wer geboostert ist, braucht keinen aktuellen Testnachweis. (nr)