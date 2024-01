Schwarzer E-Scooter gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Am Montag wurde in der Nähe der Neuburger Wirtschaftsschule ein schwarzer E-Scooter gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein bislang Unbekannter hat am Montag vom Fahrradabstellplatz der Wirtschaftsschule in der Pestalozzistraße in Neuburg einen schwarzen E-Scooter gestohlen. Das Fahrzeug der Marke ePF1PRO hat laut Polizei einen Wert von rund 500 Euro.

E-Scooter vor Neuburger Wirtschaftsschule gestohlen

Das Fahrzeug war dort in der Zeit von 8 Uhr bis 15.30 Uhr mit einem Schloss versperrt abgestellt. Als der Besitzer nach Hause fahren wollte, war der Scooter verschwunden. Um Zeugenhinweise bittet die Neuburger Polizei unter der Telefonnummer 08431/67110. (AZ)