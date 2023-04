Neuburg

12:30 Uhr

Schwerer Start: Mikkel Ploug Trio kämpft mit Hindernissen im Jazzkeller

Plus Das Mikkel Ploug Trio komm in den Neuburger Jazzkeller – und kämpft spürbar mit der Akustik des Gewölbes.

Ausgezeichnet mit einem Grammy in der Kategorie "Best Instrumental Jazz Album", dazu mit weiteren renommierten Preisen dekoriert – die Erwartung beim Auftritt des Mikkel Ploug Trios war durchaus hochgeschraubt. Die Zuhörer wollten sich einen rundum genussvollen Abend machen und selbst erleben, dass diese skandinavisch geprägte Band aus Mikkel Ploug (Gitarre), Jeppe Skovbakke (Bass) und Sean Carpio (Schlagzeug) aus gutem Grund ein Premium-Prädikat trägt.

Der Weg dorthin war aber mit Hindernissen erschwert. Die E-Gitarre des Bandleaders klang öfter unangenehm metallisch, die Lautstärke war für die Akustik des Birdland-Kellers um einige Grade zu hoch gedreht. Auch der Bass war unangenehm verstärkt, vor allem die tiefen Saiten lösten Resonanzen in der Magengegend aus, die eher nicht sein sollten. Und der Drummer schlug manchmal derart auf Trommeln und Becken, als ob er in der Manier eines Rock 'n' Roll-Schlagzeugers eine größere Halle in wilde Stimmung versetzen müsste.

