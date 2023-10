Schwieriger Humor: Kabarettist Martin Fromme zeigt in Neuburg sein Programm

Martin Fromme steht in Neuburg mit seinem aktuellen Kabarett-Programm auf der Bühne. Der Humor ist teils nur schwer zugänglich, zu schwarz sind die Pointen.

Nicht gerade überwältigend war der Besucherandrang zu den beiden Kabarettabenden mit Martin Fromme im Neuburger Stadttheater, viele der Abonnenten hatten sich anders entschieden. Fromme, der Kabarettist mit den eineinhalb Armen, hat nur ein Thema: „Behinderung“, in unterschiedlichen Spielarten. „Lieber Arm weg als arm dran“, heißt sein Soloprogramm, ein Mix aus selbst erlebten und fantasierten Geschichten, filmischen Experimenten und Gesang. Das kann zum einen anstrengend werden, und wer einen entspannten Abend erwartete, musste zum anderen feststellen, dass einem das Lachen im Hals stecken blieb angesichts des teils tiefschwarzen Humors des Künstlers aus Wanne-Eikel.

Eines war sein Ziel und das hat er am Ende auch geschafft: Wer eine Winkekatze sieht, wird sich an diesen Abend erinnern. Denn er sei der wahre Erfinder dieses Glückssymbols aus China, so Fromme, denn nur er kann mit seinem verkürzten Arm so effektvoll winken. Sein linker halber Arm, der Mittelpunkt des Programms, sei ein einmaliges Designerstück, der ihn allerdings aus dem Gleichgewicht bringe, so Fromme, weshalb er überlege, sich in Amerika den rechten Fuß amputieren zu lassen, um wieder im Lot zu sein. Überhaupt solle man doch mal die Vorteile von Behinderungen sehen. Hatte nicht Oskar Pistorius mit zwei Beinprothesen unzählige Goldmedaillen errungen, bevor er versehentlich seine Freundin erschoss. Diese Tat „hat uns Behinderten etwas Verruchtes gegeben“, so Fromme, „beim Joggen machen seither Frauen einen großen Bogen um mich, man traut uns jetzt alles zu“.

Martin Fromme steht im Neuburger Stadttheater auf der Bühne

Dabei haben zehn Prozent der deutschen Bevölkerung irgendeine Behinderung – wenn Fromme die Brillenträger im Publikum zählt, scheinen es viel mehr zu sein – und Frauen mit Brille sind noch dazu mehrfach behindert, denn die Randgruppe Frau wird erst in 130 Jahren wirklich gleichberechtigt sein, so man Wissenschaftlern glauben kann.

Behinderte haben auch keine starke Lobby, doch die außergewöhnlichen Nischenbegabungen von Menschen mit Handicap sollte man mehr wertschätzen. Könnte nicht Andrea Bocelli als Werbefigur für autonomes Fahren eine gute Figur abgeben? Man könnte Blinde statt Hunde als Drogenschnüffler und Leute mit Verfolgungswahn als Lauftrainer einsetzen. Viererbob ist allerdings kein Sport für Klaustrophoben und Friseur nicht wirklich als Beruf für eineinhalbarmige geeignet. Martin Fromme hat es ausprobiert und nach einem Praktikum festgestellt: Inklusion ist, wenn Behinderte Sachen machen sollen, die sie nicht können.

Siamesische Zwillinge sind vielleicht im Synchronschwimmen gut, aber nicht für Springreiten geeignet. Ein Lichtblick für alle Behinderten sind Behindertenparkplätze. Weil aufmerksame Mitbürger jedoch genau überprüfen, ob man mit einem halben Arm dort parkberechtigt ist, mimt Martin Fromme dann noch eine Lähmung dazu und freut sich über seinen Gag. „Laufen kann er ja“, sagen die Mitbürger. Kraftvoll Singen kann er auch, um die Ecke denken auch, Schreiben auch, und vieles mehr. Leute zum Lachen bringen kann er auch – doch die tun sich schwer damit, es ist halt ein schwieriges Thema, die Behinderung – und vor allem, wie man ihr begegnen soll.

