Schwimmunterricht für Schüler im Parkbad wird deutlich teurer

Plus Künftig müssen Schulen für die Zeit im Neuburger Parkbad mehr Geld aufbringen. "Wir waren bisher viel zu billig", sagt Oberbürgermeister Bernhard Gmehling.

Kommenden Dienstag, 26. September, öffnet das Neuburger Parkbad. Ein Besucher müsste mindestens 17 Euro für drei Stunden bezahlen, wenn der Betrieb kostendeckend sein soll. Die Stadtwerke haben zum Saisonstart den Eintrittspreis auf sechs Euro und 3,50 Euro für eine Stunde erhöht. Jetzt werden auch die Gebühren für den Schwimmunterricht der Schulen angepasst.

Die Gebühr von zwei Euro pro Schüler sei „viel zu billig gewesen“, sagte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling im Werkausschuss am Dienstag. Für die Doppelstunde (45 Minuten) pro Bahn werden statt bisher 50 Euro ab sofort 136 Euro berechnet. Vier Bahnen kosten 258 Euro statt bisher 100 Euro. Diese Kostenberechnung berücksichtigt auch Investitionsausgaben.