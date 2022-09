Scooterfahrer beleidigt Polizei am Spitalplatz und will flüchten

Ein 26-jähriger E-Scooter-Fahrer beleidigt die Beamten, während diese in Neuburg eine Kontrolle durchführen. Das hat ein Nachspiel.

Eine Streifenbesatzung der Polizei Neuburg kontrollierte am Montagabend am Spitalplatz in Neuburg, da fuhr ein E-Scooter-Fahrer vorbei und beleidigte die Beamten. Im Nachgang wollte der Führer des E-Scooters flüchten. Wie die Polizei informiert, konnte der 26-jährige Mann aus Burgheim jedoch nach kurzer Zeit von der Streife angehalten werden.

Der Burgheimer beleidigte die Beamten und wollte flüchten

Bei dem Burgheimer wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Im Anschluss wurde eine Blutentnahme in der Klinik Neuburg durchgeführt. Den E-Scooter-Führer erwarten nun sowohl eine Strafanzeige aufgrund einer Beleidigung sowie eine Strafanzeige aufgrund von Trunkenheit im Verkehr. (AZ)