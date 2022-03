Maurer-Azubi aus Rohrenfels mit Bestnote: Staatspreis für Michael Arnter

Beruf Michael Artner absolvierte nach dem Abitur eine Ausbildung als Maurer. Für seine Leistung wurde er mit dem Bayerischen Staatspreis ausgezeichnet.

Nach 13 Jahren Schule wollte Michael Artner erst einmal nichts mehr mit Theorie zu tun haben. Er wollte in die Praxis, handwerklich arbeiten, mit seinen Händen etwas schaffen. Beim Bauunternehmen Pettmesser in Sehensand begann er vor zweieinhalb Jahren eine Ausbildung zum Maurer und schloss diese nun mit einem Notendurchschnitt von 1,0 ab. Dafür bekam er den Bayerischen Staatspreis verliehen.

Unternehmenschef Paul Pettmesser ist sichtlich stolz auf seinen Lehrling, der natürlich als Geselle übernommen wurde: „Wir freuen uns, einen Mitarbeiter wie ihn im Team zu haben und würden uns freuen, wenn er nach seinem Studium unsere Mannschaft verstärken würde.“ Denn studieren will Michael Artner auf jeden Fall. Aber erst, wenn der coronabedingte Digitalunterricht an den Hochschulen ad acta gelegt werden kann.

Bester Maurer-Azubi: Michael Arnter aus Rohrenfels erhält Bayerischen Staatspreis

Die Ausbildung hat den 21-Jährigen darin bestätigt, im Baubereich zu bleiben. Später einmal als Bauingenieur zu arbeiten, könnte sich der Rohrenfelser gut vorstellen. Die Baubranche boomt. Neubauten werden aus dem Boden gestampft, viele ältere Häuser müssen saniert oder energetisch optimiert werden. Kein Wunder also, dass Paul Pettmesser nach Mitarbeitern sucht. Pro Jahr würde er gerne einen Auszubildenden einstellen. Es klappt nicht immer. Für Herbst hat er noch einen Ausbildungsplatz zu vergeben.

Michael Artner kann den Maurer-Beruf nur empfehlen. „Am Abend zu sehen, was man geschafft hat, das ist schon toll.“ Der Job ist abwechslungsreich. Besonders gefallen hat ihm die Sanierung der Kirchenmauer in Rohrenfels: „Hier haben wir eine Biberschwanzabdeckung auf der Mauer angebracht.“ Und wegen seiner hervorragenden Noten wurde er in die Begabtenförderung aufgenommen und durfte eine zusätzliche Schulung für Ziermauerwerk und Gewölbebau absolvieren.