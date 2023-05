Sehenswertes Stück im Stadttheater: Empfänger unbekannt

Plus Die Saison 2022/23 am Neuburg Stadttheater endet mit dem Stück "Empfänger unbekannt". Das beeindruckende Stück löst Beklemmungen aus.

Ein Stück zum Nachdenken gab Schauspieler und Regisseur Axel Pape den aufmerksamen Zuschauern des letzten Stückes der Saison 2022/23 des Neuburger Stadttheaters mit in die Sommerpause: "Empfänger unbekannt".

Auf der Bühne zwei Stühle, dazwischen eine große Leinwand mit einem Meeresvideo. Es wurden abwechselnd Briefe vorgelesen. Trotz der strengen, reduzierten Form nahm das Stück sofort gefangen. Kathrine Kressmann Taylors Briefroman "Address Unknown" aus dem Jahr 1938 wurde in Deutschland erst rund 60 Jahre später veröffentlicht und ist dabei doch bedrückend aktuell und historisch weitsichtig zugleich.