Neuburg

vor 17 Min.

Sehnsucht nach der Neuburger Weihnacht

Plus Die Bilanz für den Christkindlmarkt in Neuburg inklusive Lebendiger Weihnachtswerkstatt und für die Schlossweihnacht fällt überaus positiv aus.

Von Manfred Rinke

Eine überaus positive Bilanz ziehen die Macher des Christkindlmarktes inklusive Lebendiger Weihnachtswerkstatt sowie der Schlossweihnacht in der Oberen Altstadt nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause. Angesichts der Anzahl an Besuchern an den beiden Adventswochenenden scheint das Verlangen der Menschen nach normalen Zeiten gerade in der Vorweihnachtszeit groß gewesen zu sein. "Ruhe und Frieden finden, weg von der Hektik, von Ver- und Geboten: die Leute freuen sich rauszukommen und die vorweihnachtliche Stimmung wieder mitnehmen zu können", sagt Verkehrsvereinsvorsitzender Friedhelm Lahn, Hauptorganisator der Schlossweihnacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

