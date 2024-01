"Sehr frustrierend": Brückenkollektiv erteilt der Kunsthalle 2024 eine Absage

Plus Ob es erneut eine Kunsthalle in der Neuburger Markthalle geben wird, war lange unklar. Das Brückenkollektiv stellte verschiedene Anträge. Nun ist das Thema endgültig vom Tisch.

Drei Monate lang war die Neuburger Markthalle im Jahr 2023 zur Kunsthalle geworden. Die Resonanz: Begeisterung, wohin man blickte. Und dennoch, eine Fortführung des Projekts war unsicher. Es folgten verschiedene Anträge, die Fördersumme stand lange im Fokus. Nach internen Gesprächen im Verein kommt nun die Entscheidung: Die Kunsthalle wird es nicht mehr geben. Stattdessen plant das Brückenkollektiv drei andere Projekte.

Eigentlich hatte sich der Verein um Vorsitzenden Tobias Albrecht für 2024 einiges vorgenommen. Die Kunsthalle sollte mit einem qualitativ noch hochwertigeren Programm in die zweite Runde gehen und verschiedene Ausstellungen den Kalender 2024 mit Kunstevents befüllen. Dafür wurden Ende Oktober insgesamt 25.000 Euro beantragt, um alle Vorhaben inklusive Kunsthalle umsetzen zu können.