Neuburg

19:00 Uhr

"Sehr schade": Die neue Neuburger Leerstandsmanagerin muss wieder gehen

Plus Ilona Dischner hat als Leerstandsmanagerin beim Neuburger Stadtmarketing Impulse gesetzt. Zu tun hätte sie genug, doch nun läuft ihr Vertrag aus. Eine mögliche Option bleibt.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Wer durch die Neuburger Innenstadt läuft, passiert gefühlt an jeder Ecke verwaiste Geschäftsräume. Der Leerstand ist ein allgegenwärtiges Problem. Seit Oktober vergangenen Jahres arbeitet beim Neuburger Stadtmarketing eine Spezialistin, die sich genau um diese Thematik kümmert. Ilona Dischner ist im Rahmen des EU-React-Förderprogramms von der Regierung von Oberbayern als städtebauliche Innenstadtmanagerin, oder auch Leerstandsmanagerin, eingestellt worden. Die studierte Tourismusmanagerin hat in den vergangenen Monaten diverse Projekte und Diskussionen angestoßen. Doch ihr Vertrag war lediglich befristet und wurde nicht verlängert, weshalb Dischner nun ihren Posten wieder räumen muss. Doch vielleicht gibt es doch eine Option, dass sie bleibt?

Das Förderprogramm der EU zielt darauf ab, die Folgen der Corona-Pandemie abzuschwächen. Dischners Auftrag war von vornherein zeitlich befristet, Ende Juni läuft der Vertrag aus. Die Leerstandsmanagerin hat während ihrer Zeit in Neuburg einige Impulse gesetzt. Beispielsweise baute sie, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen, eine neue, digitale Leerstandsplattform auf. Außerdem initiierte Dischner eine Umfrage unter Geschäftsleuten und stieß Diskussionen um verlängerte Öffnungszeiten am Samstag an. Auch die Kunden-Frequenzmessung in der Neuburger Innenstadt mithilfe von Handydaten war eines ihrer Projekte, die sie auf den Weg brachte. Aktuell kümmert sie sich um einen Ideenwettbewerb, mit dessen Hilfe die Donau und die Neuburger Innenstadt besser miteinander verbunden werden sollen.

