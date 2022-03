Neuburg

18:00 Uhr

Seit 400 Jahren in Neuburg: Ausstellung würdigt Arbeit der Barmherzigen Brüder

Plus Die Barmherzigen Brüder feiern heuer Jubiläum. Herzog Wolfgang Wilhelm hatte den Start 1622 ermöglicht. Eine Ausstellung würdigt nun das Wirken des Ordens in Neuburg.

Von Winfried Rein

Seit 400 Jahren kümmern sich die Barmherzigen Brüder in Neuburg um kranke und alte Menschen, bieten Seelsorge, Gottesdienste und offene Hilfe an. „Der Orden gehört zu Neuburg wie das Schloss und die Donau“, sagt Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Der Neuburger Rathauschef formulierte seinen Dank am Samstag zur Eröffnung einer Jubiläumsausstellung im Stadtmuseum. Die Brüder erinnern an ihre Entstehung und wollen den 400. Geburtstag auch ein bisschen feiern. Zum Festakt am Gründungstag, 11. November, in der Hofkirche und im Stadttheater haben sich Kardinal Reinhard Marx und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder angesagt.

