Seit Jahren diskutiert: Ampelmast an der Grünauer Straße wird versetzt

Seit Jahren wird in Neuburg über eine Ampel diskutiert, die den Geh- und Radweg an der Grünauer Straße behindert. Etwas überraschend ist nun eine Lösung gefunden.

Im Winter, wenn sich am Straßenrand ohnehin der Schnee türmt, ist das Problem gar nicht eindeutig zu erkennen - doch es besteht ohne Zweifel. Auf dem Geh- und Radweg an der Grünauer Straße, an der Kreuzung zur Berliner Straße, steht ein Ampelmast zwar nicht mitten auf dem Weg, aber zumindest so, dass es für Radfahrerinnen und Radfahrer mitunter eng wird. Die Angelegenheit ist ein Dauerbrenner im Neuburger Verkehrsausschuss und steht dort seit Jahren auf den Tagesordnungen.

Grünauer Straße in Neuburg: Ampelmast wird verschoben

Eine Versetzung der Ampel war bislang nicht möglich. Ein solcher Schritt wäre zu aufwendig und teuer, hieß es in der Vergangenheit von der Stadtverwaltung. Um trotzdem das Hindernis aus dem Weg zu räumen, hat der Arbeitskreis Verkehrsentwicklung beantragt, die Ampel komplett zu entfernen und durch einen Zebrastreifen zu ersetzen.

Das Tiefbauamt hat diese Maßnahme geprüft. In der jüngsten Sitzung des Verkehrsausschusses folgte eine überraschende Wendung. Die Versetzung des Ampelmastes in Richtung Grundstücksgrenze sei nun doch möglich, hieß es - sehr zur Freude von Verkehrsreferent Bernhard Pfahler (FW), der laut eigener Aussage "seit mindestens acht Jahren" für eine Lösung an dieser Stelle kämpft. Die Versetzung sei besser als ein Zebrastreifen, betont Pfahler im Gespräch mit unserer Redaktion. "Das ist das, was wir wollten. Ich bin sehr zufrieden."

