Neuburg

vor 18 Min.

Seit Jahren kein Angebot: Warum es in Neuburg kein Freiluftkino gibt

Plus Der Neuburger Kinobetreiber Roland Harsch veranstaltet seit Jahren ein Freiluftkino in Rain. Doch warum gibt es ein solches Angebot nicht auch in Neuburg?

Von Andreas Zidar

Das Sommer-Wetter meint es wieder gut mit allen Zuhausegebliebenen. Jetzt, wo die zwischenzeitlichen Herbst-Vorboten sich verzogen haben, ist etwa ein Freiluftkino wieder eine attraktive Option für die Abendgestaltung. Bei lauen Temperaturen es sich in der Dämmerung gemütlich machen und unter freiem Himmel einen Film schauen - das ist in der Region etwa in Ingolstadt, Eichstätt und Rain möglich. An letzterem Standort steht mit Roland Harsch ein Betreiber aus Neuburg hinter dem Angebot. Umso verwunderlicher ist es, dass in der Ottheinrichstadt schon lange kein Open-Air-Kino mehr zur Verfügung steht. Warum ist das so?

Kinopalast-Geschäftsführer Harsch hat es in seiner Heimatstadt bereits versucht. Auf dem Schrannenplatz sowie auf dem VfR-Gelände organisierte er "vor vielen Jahren" ein Filmegucken im Freien, jedoch mit mäßigem Erfolg. Beides habe sich aus verschiedenen Gründen als nicht gut herausgestellt, weshalb er das Angebot wieder einstellte, erzählt der Stadtrat der Freien Wähler. Seitdem sei in dieser Hinsicht nichts passiert. Das möchte Harsch nach eigenen Angaben ändern. Es sei sein Wunsch, auch in seiner Heimatstadt ein Freiluftkino auf die Beine zu stellen.

