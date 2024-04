Seit Jahren zu: „Kinderplanet“ in Neuburger Klinik soll wieder öffnen

Plus Der „Kinderplanet“ im Neuburger Krankenhaus soll wieder öffnen. Jetzt werden Ehrenamtliche gesucht, die Nachmittagsweise die Aufsicht für die kleinen Gäste übernehmen.

Mit großen Augen und platt gedrückten Nasen kleben die Kleinen an der Scheibe des „Kinderplaneten“. Ein buntes Bällebad, ein Kletterschiff mit roter Rutsche und allerlei Spielzeug warten dort auf die jungen Besucherinnen und Besucher. Aber die Tür ist geschlossen; Kaufladen, Bagger, Brettspiele und Malsachen sind für die Kinder unerreichbar. Doch das Neuburger Krankenhaus will das Spieleparadies im Eingangsbereich wiederbeleben. Zwei Ehrenamtliche sind schon gefunden. Nun soll das Team wachsen.

Corona und die damit verbundenen Auflagen waren es, die den „Kinderplaneten“ zur Schließung verdammten. Die letzte Eintragung im dicken Anwesenheitsbuch, in dem die Eltern ihre Telefonnummer hinterlegen, stammt vom 12. März 2020. Danach war Schluss - Stichworte Hygienekonzept und Zutrittsverbot im Krankenhaus. Als die Pandemie vorüber war, waren die Ehrenamtlichen weg, erzählt Thomas Bauch, Pressesprecher im Neuburger Krankenhaus. Doch nun soll es einen Neustart geben. „Wir würden uns sehr freuen, wenn bald wieder Leben in den Kinderplaneten einzieht“, sagt Bauch.