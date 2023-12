Neuburg

vor 49 Min.

Sekt, Lachs und Feuerwerk: In Neuburg laufen die Vorbereitungen für Silvester

Kevin Appel vom Hagebaumarkt Neuburg richtet sein Feuerwerkssortiment her. „Feinstaubarm“ hat sich bewährt, „leise“ Raketen nicht.

Plus In Neuburg wird wieder viel „geböllert“. Die verschiedenen Gastlokale setzen auf feines Essen – heuer leider ohne „Dinner for one“.

Von Winfried Rein Artikel anhören Shape

Sekt und Saibling, Raketen und Raclette bleiben die Renner zum Jahreswechsel. Neben kulinarischen Besonderheiten haben sich die Märkte und Discounter in Neuburg massiv mit Pyrotechnik eingedeckt. Im Arco gibt es ein Sechs-Gänge-Menü mit Feuerzauber um Mitternacht.

„Große Feuerwerksbatterien sind gefragt, je stärker, desto besser“, hat Ramona Kunze von Edeka Pasahan in Neuburg-Nord beobachtet. „Einmal anzünden und dann zusehen.“ Entsprechend großzügig hat die Abteilungsleiterin Böller und Feuerzauber geordert. Kevin Appel vom Hagebaumarkt hat ein attraktives Sortiment für den ersten Verkaufstag hergerichtet. Der Markt orientiert sich am Vorjahresumsatz, „denn wir wollen keine langen Rückwege.“ Die komplette Pyrotechnik wird als „feinstaubarm“ angeboten. Den Verkauf von angeblich leiseren Raketen habe man eingestellt. „Die Leute wollen den Knall.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen